Riccardo Montolivo, a DAZN, ha commentato il pareggio del Milan per 2-2 contro la Salernitana.

Montolivo: “Leao deve fare di più”

Queste le sue parole a Tutti bravi dal divano: “Stessi problemi e stessa emergenza a livello di infortuni. Oggi eri anche andato in vantaggio, eri in controllo ma è mancato qualcosa in più della testa. Ci dobbiamo aspettare qualcosa in più da Leao, poi la Salernitana ha fatto una bella partita”.