Monza-Bologna, probabili formazioni e dove vederla

In campo alle 18.30

Turno infrasettimanale, sesta giornata di Serie A: il Monza di Palladino sfida il Bologna, questo pomeriggio alle 18.30. Brianzoli che vogliono ritrovare i tre punti, che mancano da tre giornate, dopo il pareggio di sabato contro la Lazio. Bene il Bologna, al quarto risultato utile consecutivo, che ha raccolto 6 punti ed occupa l’undicesimo posto. L’ultima sfida disputata all’U-Power Stadium, risalente allo scorso 31 ottobre, ha visto i giallobù imporsi in rimonta per 1-2, grazie alle di Ferguson e Orsolini a segno dopo il vantaggio brianzolo siglato da Petagna. Monza-Bologna sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. All. Palladino