Monza-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla

Monza a -1 dalla Lazio nona e a cinque punti dal Napoli settimo che significherebbe Conference League. Ci sono ancora possibilità che i brianzoli rientrino in corsa per l’Europa ma prima c’è da superare l’ostacolo Cagliari che sta lottando con le unghie e con i denti per non retrocedere. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN sabato 16 marzo alle ore 15.

Probabili formazioni di Monza-Cagliari

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, A. Carboni; Bondo, Akpa Akpro; Colpani, Pessina, Mota; Djuric. All. Palladino

CAGLIARI (4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Deiola, Jankto; Viola; Lapadula. All. Ranieri