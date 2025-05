Monza – Empoli, le ultime sulle formazioni

L’U-Power Stadium di Monza è pronto a salutare la Serie A, ospitando l’Empoli nella trentasettesima giornata di Serie A. Con Pedro Pereira squalificato, Nesta potrebbe schierare Lekovic dal primo minuto; Castrovilli, Bianco e Akpa Akpro dovrebbero formare il terzetto di centrocampo, mentre in avanti Forson e Keita dovrebbero comporre il duo d’attacco. D’Aversa ha intenzione di puntare sugli stessi uomini che gli hanno regalato la vittoria contro il Parma: Grassi ed Henderson dovrebbero partire titolari, ma occhio ad Anjorin. In avanti l’unica certezza è Fazzini: Cacace, Solbakken, Esposito e Colombo si contendono due posti dal primo minuto. La partita, in programma domenica 18 maggio alle 20:45, verrà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Monza – Empoli, le probabili formazioni

MONZA (3-5-1-1): Pizzignacco; Lekovic, Brorsson, Carboni; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Forson; Keita. All. Nesta

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Marianucci, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito. All. D’Aversa