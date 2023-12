Nel match della 17ª giornata di Serie A tra Monza e Fiorentina, previsto per il 22 dicembre 2023 alle 19:45 ci si aspetta una sfida equilibrata e ricca di implicazioni tattiche, tra due squadre forti e ben organizzate. Monza-Fiorentina, Comparazione Quote Secondo le quotazioni dei bookmaker, la Fiorentina è leggermente favorita per la vittoria finale, con il segno 2 che oscilla intorno a 2.55 su snai e 2.60 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 3.30 mentre una vittoria del Monza (segno 1) si trova anche quota 2.85. Ecco la comparazione quote di Monza e Fiorentina dei bookmakers:

Snai : Monza (1): 2.75 Pareggio (X): 3.30 Fiorentina (2): 2.55

: Gol Gol : Monza (1): 2.77 Pareggio (X): 3.33 Fiorentina (2): 2.58

: Sportbet : Monza (1): 2.85 Pareggio (X): 3.36 Fiorentina (2): 2.60

Momento Monza

Il Monza, guidato da Raffaele Palladino, si presenta a questa partita dopo una pesante sconfitta per 3-0 contro il Milan, che lo colloca appena dentro la metà superiore della classifica di Serie A. Nonostante alcune prestazioni altalenanti, il Monza non è priva di ambizioni Europee. I Brianzoli, devono fare a meno di Gianluca Caprari, attualmente in recupero da un infortunio al legamento crociato anteriore, e di Pablo Marí per infortunio e Papu Gómez per squalifica.

Momento Fiorentina

Sotto la guida di Vincenzo Italiano, la Fiorentina è in buona forma, avendo recentemente sconfitto l’Hellas Verona nell’ultima uscita, i Viola attualmente sono a sesto posto in classifica al pari merito con il Napoli, entrambe a 27 punti. La squadra, però, deve affrontare alcune assenze importanti. Nicolas Gonzalez, è fuori causa per un infortunio alla coscia. Anche Dodô e Gaetano Castrovilli sono fuori per infortuni, mentre Alfred Duncan è anch’esso assente per infortunio. Italiano potrebbe puntare su Beltran in attacco, supportato da giocatori come Antonin Barak, Andrea Sottil e Jonathan Ikone.

Monza-Fiorentina, consigli e Analisi Finale