Monza-Inter, le scelte di Palladino e Inzaghi | Le formazioni

In campo alle 20.45

Fuori Di Gregorio, spazio a Sorrentino tra i pali. Linea difensiva a tre con Pablo Marì, D’Ambrosio, ex della gara, e Caldirola. In mezzo al campo Gagliardini e Pessina centrali, sostenuti da Pereira e Ciurria sulle fasce. In avanti Colpani sulla trequarti, alle spalle di Carboni e Mota.

Torna Dimarco sulla corsia di sinistra e Dumfries, che dovrebbe avere la meglio su Darmian, sulla destra. Difesa composta da Pavard, Acerbi e Bastoni. In mediana i soliti Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Barella. Attacco affidato alla coppia Lautaro Martinez e Thuram. Tra i pali c’è Sommer.

Le probabili formazioni:

MONZA (3-4-1-2): Sorrentino; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Pereira, Gagliardini, Pessina, Ciurria; Colpani; Carboni, Mota. All. Palladino.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.