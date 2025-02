Monza – Lecce, le ultimissime sulle formazioni

Torna Nesta a riprendere in mano le redini del Monza per tentare l’impresa salvezza. Il tecnico brianzolo potrà contare sulla presenza di Turati. In avanti c’è Ganvoula, supportati da Ciurria e Mota sulla trequarti. Confermato il tridente con Pierotti e Tete Morente ai lati di Krstovic.

Monza – Lecce, le probabili formazioni:

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Brorsson, Palacios; Pereira, Bianco, Urbanski, Kyriakopoulos; Ciurria, Mota; Ganvoula. All. Nesta.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Pierret, Ramadani, Helgason; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo.