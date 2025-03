Monza – Parma, le probabili formazioni e dove vederla

Parma chiamato alla vittoria contro il Monza per cercare di allontanarsi dal terz’ultimo posto, occupato attualmente dall’Empoli, distante solamente due punti. Per la ventinovesima giornata di Serie A, gli emiliani dovranno partire per la Brianza senza Sohm e Vogliacco, diffidati e ammoniti nella scorsa giornata contro il Torino. Diversi i ballottaggi per Chivu: in difesa, Balogh è favorito su Leoni, mentre a centrocampo il ritrovato Hernani potrebbe essere preferito a Bernabé. In attacco, nonostante la doppietta nell’ultima partita, Pellegrino dovrebbe lasciar spazio a Bonny. Per il suo Monza, mister Nesta pare prossimo a confermare gli stessi uomini che hanno dominato il primo tempo a San Siro contro l’Inter. Pessina non è ancora pronto al rientro, mentre Ciurria e Akpa Akpro sono arruolati per la panchina. Ballottaggio Ganvoula-Dany Mota per una maglia da titolare accanto a Keita Balde. Fischio d’inizio alle 15:00 di sabato 15 marzo, la gara sarà trasmessa da DAZN.

Monza – Parma, le probabili formazioni

MONZA (3-5-2): Turati; Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Zeroli, Kyriakopoulos; Keita, Dany Mota. All. Nesta.

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Balogh, Valenti, Valeri; Keita, Estevez, Hernani; Almqvist, Bonny, Cancellieri. All. Chivu.