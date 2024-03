Monza-Roma, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi

Monza e Roma si preparano a uno scontro diretto che promette scintille. Il Monza, dopo aver conquistato una preziosa vittoria contro il Salernitana, punta a continuare la sua striscia positiva per consolidarsi nella metà superiore della classifica. Dall’altra parte, la Roma, trascinata da una straordinaria tripletta di Dybala nell’ultimo incontro, mira a rafforzare la propria posizione in zona Europa. Entrambe le squadre si affacciano a questo appuntamento con ambizioni elevate, pronte a dare battaglia per i tre punti.