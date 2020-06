MotoGp Ducati, Dall’Igna: “In stallo la trattativa con Dovizioso”

MotoGp Ducati Dall’Igna a Sky Sport

“Sicuramente la trattativa con Dovizioso è iniziata tanto tempo fa ed è in un punto di stallo, quindi vedremo. Fatta una offerta formale? Se si intende un pezzo di carta con scritte tutte le condizioni, sicuramente no, ma a Dovizioso è sicuramente stata fatta un’offerta, quindi ripeto lo scoglio economico è lo scoglio principale in questo momento”. Così Luigi Dall’Igna, il direttore generale Ducati a Sky Sport, fa il punto sul futuro di Andrea Dovizioso.

“E’ sicuramente comprensibile per un pilota con le sue statistiche avere intenzione di finire la carriera in un modo migliore rispetto a quanto fatto l’anno scorso. Detto questo è difficile capire le sue reali motivazioni, sicuramente è una grande incognita”. Lo ha detto il direttore generale della Ducati Luigi Dall’Igna ai microfoni di Sky Sport a proposito di un possibile ritorno di Jorge Lorenzo, visto lo stallo nella trattativa per il rinnovo di Andrea Dovizioso. “E’ prematuro fare un ragionamento del genere”, ha aggiunto Dall’Igna.