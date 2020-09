GP di Catalogna, vince Quartararo

Quartararo vince in Catalogna e si porta in testa al Mondiale di MotoGP. Il francese della Petronas vince battendo le due Susuki di Mir e Rins, quarto l’italiano Morbidelli. Male Dovizioso, ritirato dopo un incidente con Zarco in avvio di gara. Out anche Valentino Rossi.