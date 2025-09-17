La clamorosa rimonta subita dal Qarabag in Champions è stata fatale per il tecnico del Benfica, la società ha deciso per l’esonero di Bruno Lage. Ore intense per i portoghesi che hanno subito individuato il suo successore: lo Special One.

Mourinho al Benfica: quasi fatta con il portoghese

Il tecnico portoghese, che era stato licenziato dal Fenerbahçe proprio dopo l’uscita ai preliminari col Benfica, è vicinissimo al ritorno sulla panchina delle Aquile, era stato tecnico nel 2000. Ieri sera è stato esonerato Bruno Lage dopo il crollo col Qarabag in Champions.

La dirigenza del Benfica spinge per chiudere l’accordo con l’ex Inter già nella giornata di oggi, per avere in panchina Mourinho sabato prossimo contro l’AVS a Vila das Aves. La dirigenza del Benfica sta lavorando per trovare l’intesa definitiva. L’ex tecnico di Roma e Inter ha aperto alla possibilità di tornare a Lisbona dopo 25 anni dall’ultima volta, quando guidò le aquile portoghesi dal settembre al dicembre 2000. Mou ritroverebbe in Portogallo anche Mário Branco, l’attuale direttore generale del club, con cui ha lavorato proprio al Fenerbahce.