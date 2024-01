Mourinho: “I Friedkin non parlano con altri allenatori. Non so come arriveremo con Milan e Lazio”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Josè Mourinho, tecnico della Roma, ha commentato la vittoria dei giallorossi al termine della partita contro la Cremonese.

Mourinho: “Domenica abbiamo una gara importante. Non abbiamo difensori”

Una rimonta importante.

“Abbiamo fatto il massimo per non soffrire molto. C’è Massimo Mauro?”.

Non c’è.

“Peccato. Bisogna avere rispetto per le nostre difficoltà, per tutto quello che noi diamo. Non penso che nessuna squadra in Italia abbia vinto una partita senza un unico difensore centrale, magari sì ma è difficile. Siamo tutti uniti e diamo sempre il massimo. Dopo il rischio è ovvio quando passi in svantaggio, però Llorente con giallo, Celik con giallo e non è un difensore centrale come Kristensen che è un ragazzo davvero veloce con grande fisicità. Dopo i cambi che ha fatto la Cremonese mi sono fidato della velocità di Kristensen. In fase realizzativa poi abbiamo messo più gente, con Dybala e Azmoun. Se fossimo usciti oggi saremmo usciti morti di stanchezza e soluzione, per fortuna abbiamo vinto meritatamente contro una squadra che non è di Serie B, non lo è l’allenatore”.

Avete regalato al vostro pubblico un altro derby.

“Non so come ci arriviamo, abbiamo una gara importante da giocare domenica e siamo questi. Siamo uniti, se bisogna giocare con i Lukaku in difesa gioca in difesa. Andiamo con tutto quello che abbiamo, con il cuore e con il rispetto per il club e per i tifosi. Adesso abbiamo ancora l’Atalanta. Azmoun andrà via la prossima settimana, Mancini è infortunato e diffidato, Paredes è diffidato, non so come arriveremo alle gare con Milan e Lazio. Arriviamo con tutto quello che abbiamo noi, quello ne sono sicuro. Non so quanti sold out abbiamo fatto, meritano tutto da noi i tifosi e noi diamo tutto quello che abbiamo. Anche io sono stanco”.

Complimenti Mourinho (Graziani, ndr)

“Complimenti per la carriera che ha fatto qui”.

Lei è contento come ha giocato la squadra dopo aver cambiato modulo?

“Sono contento però è dura, è un rischio che dovevamo prendere. Quando i ragazzi non sono difensori è meglio per loro giocare a tre, lo spazio così è più ampio. Quando siamo passati a 4 i centrali erano Cristante e Kristensen. Cristante gioca meglio a tre, in fase difensiva fa fatica. 20 partite senza Smalling sono drammatiche, così come non avere Kumbulla e Ndicka, che stava crescendo. Siamo in grande difficoltà. Giocando con 4 attaccanti, chi difende quando si perde il pallone? Nessuno. Avevamo due blocchi separati tra difesa e attacco. Andiamo partita dopo partita, ora pensiamo all’Atalanta. Allenamento domani mattina e pullman tra dieci minuti”.

Cosa volevi dire a Massimo Mauro?

“Per un ex calciatore non rispettare gente che mangia dallo stesso piatto che siamo noi è brutta cosa. Ci sono commentatori e commentatori, chi capisce rispetta chi mangia nel tuo stesso piatto. Anzi, mi sembra che ancora da lì ci mangi… Verrà anche per soldi, oltre che per la sua bella faccia”.

E poi in conferenza stampa, lo Special One ha detto la sua sul suo futuro ovvero che preferisce attendere cosa farà la famiglia Friedkin così come ha fatto capire che la presidenza non abbia altri contatti con altri allenatori. Futuro ancora tutto da capire per il tecnico portoghese che ha specificato come non ci sia nessuna offerta da parte del Brasile.