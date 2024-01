Turnover per la Roma

Ampio turnover per Mourinho. Difesa affidata Celik, Cristante e Llorente, con Mancini e Ndicka. Centrocampo affidato a Paredes, Bove e Pellegrini in mediana, con Karsdorp e Spinazzola sulle fasce. In avanti la coppia composta da Belotti e Lukaku. Tra i pali c’è Svilar.

Sarr fuori, dentro Jungdal in porta. Terzetto difensivo Antov, Ravanelli e Bianchetti. In mezzo al campo Coccolo, Castagnetti e Abrego, con Sernicola e Quagliata sulle corsie laterali. In attacco Ciofani e Okereke.

Le probabili formazioni:

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Lukaku. All. Mourinho.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Abrego, Quagliata; Ciofani, Okereke. All. Stroppa.