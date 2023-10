Intervistato ai microfoni di Dazn, Josè Mourinho ha parlato al termine della vittoria contro il Cagliari delle condizioni di Dybala, del suo futuro e molto altro.

Queste le parole del tecnico giallorosso:

Che ambiente sente? “Lavoro con i giocatori ogni giorno e con lo staff. Questa è la gente con cui lavoro ogni giorno in una bolla. Questo è il nostro gruppo e abbiamo pensato solo a vincere partita dopo partita. Nient’altro. Io vivo molto isolato, non ho una grande vita sociale. Non penso a tanto altro. So quello che voglio per me, sono tranquillo. Sono contento di aver vinto, ma no per gli 11 punti. Non siamo lontani dalle posizioni a cui aspiriamo. Terza vittoria consecutiva, peccato che c’è la sosta. Perderemo Paulo per un po’, vedremo se riusciamo a ritrovare qualcuno. Abbiamo finito la partita in emergenza, ma complimenti”.

La società? “Non so di che parli, ho il contratto fino al 30 giugno. So quello che voglio: dare tutto fino all’ultimo. Oggi sono molto felice. Siamo qui per dare i risultati che tutti noi vogliamo”.

Ha parlato con lui? “Gli ho chiesto la stessa cosa che avete chiesto voi a me. Per i dettagli medici aspettiamo gli esami, anche loro penso che vorranno parlare quando avranno controllato tutto. Io ho fatto solo una semplice domanda al giocatore e niente”.

I due mediani? “Abbiamo cercato più solidità, la partita di Genova è stata stranissima, ma abbiamo perso tempo ad analizzare. Non siamo una squadra veloce, tolto Renato e anche con Cristante dietro, abbiamo cercato di avere solidità dietro. Abbiamo trovato più compattezza. Quando c’è Dybala occupa la zona sulla destra, mentre Pellegrini e Aouar sulla sinistra. Era una partita dura per noi perché in panchina avevamo solo Pagano e Pisilli a centrocampo. Quando prendi tre gialli a centrocampo nel primo tempo è stata dura”.

