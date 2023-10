Nonostante l’ottimo primo tempo giocato dalla formazione di Mourinho, in vantaggio per 2 reti a 0, arrivano dei problemi per la squadra giallorossa, che perde Paulo Dybala per infortunio. L’attaccante argentino è stato sostituito al 40′ dopo uno scontro di gioco con Prati, anche se la faccia del calciatore della Roma sembra non promettere bene.