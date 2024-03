Mourinho: “Sono l’unico ad aver raggiunto tre finali europee negli ultimi anni. Pronto per ricominciare già in estate” – VIDEO

Josè Mourinho ha parlato sul canale “Youtube” di Fabrizio Romano, noto giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo futuro da allenatore, ed è tornato a parlare anche delle sue due finali disputate con la Roma. Ecco le sue dichiarazioni.

Mourinho: “Un qualcosa di speciale disputare due finali europee con una squadra che non ha una storia vincente in europa”

Sei pronto per una nuova avventura?

“Sono pronto, voglio ricominciare. A volte quando la tua avventura in un club finisce hai bisogno di riposare e pensare, ma in questo caso già il giorno dopo che sono andato via dalla Roma ero pronto per ricominciare. Mi sento bene, amo il lavoro e sono pronto, ma non voglio fare la scelta sbagliata, non posso accettare un incarico solo per la passione o perché mi sento pronto. Devo essere paziente, siamo a marzo e di solito è difficile che accada qualcosa in questo mese, quindi il mio obiettivo è ricominciare in estate”.

Sei l’unico allenatore ad aver disputato due finali europee negli ultimi due anni: che sensazioni hai?

“La prima sensazione è che sembra come se non sia accaduto, perché quando le persone parlano di me si concentrano soprattutto su quanto avvenuto nel passato. Ci sono tanti bravi allenatori in Europa e di solito i migliori allenano le squadre che hanno più possibilità di raggiungere una finale. Negli ultimi anni sono arrivato 3 volte in una finale europea, una con il Manchester United e due con la Roma. Se ci concentriamo sul recente passato sono quindi l’unico ad aver raggiunto due finali europee. Sono orgoglioso perché ho raggiunto tutto questo con una squadra che non ha una storia vincente in Europa, quindi è un qualcosa di speciale. In questa stagione non giocherò una finale, ma spero che l’anno prossimo possa dire ‘Sono stato l’unico ad aver raggiunto tre finali europee negli ultimi 4 anni'”.