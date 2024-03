Napoli, brutte notizie per gli azzurri: si ferma Osimhen

Oggi il Napoli è tornato ad allenarsi in vista della gara contro il Torino, in programma venerdì alle ore 20:45. Arrivano però delle brutte notizie, poiché Victor Osimhen è stato costretto a fermarsi e a svolgere personalizzato in palestra a Castel Volturno.

Napoli, gli aggiornamenti sugli infortunati

Il club azzurro ha pubblicato un report dove sono presenti non solo aggiornamenti sullo stato fisico dell’attaccante nigeriano, ma rispettivamente di Rrahmani – uscito dal campo nel match di domenica per un problema muscolare – e Cajuste. Di seguito il comunicato dei partenopei:

“Dopo il successo sulla Juventus, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma venerdì allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con attivazione ed esercizi sulla potenza aerobica. Di seguito il gruppo è stato impegnato in seduta tecnico tattica e partitina a campo ridotto. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Ngonge ha fatto prima parte di allenamento in gruppo e successivamente personalizzato in palestra. Cajuste ha svolto personalizzato in palestra e in campo. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra”.