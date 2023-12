Campioni d’Italia in campo con il 4-3-3. Natan ancora sulla fascia, a completare il quartetto difensivo con Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus. In mezzo al campo Anguissa, Lobotka e Zielinski. In avanti, ai lati di Osimhen, spazio a Politano e Kvaratskhelia. Ranieri opta per il 4-3-1-2. Difesa affidata a Zappa, Goldaniga, Dossena e Augello. In mezzo al campo Nandez, Prati e Makoumbou. In attacco, alle spalle di Luvumbo e Petagna, dentro Viola.