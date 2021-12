Napoli, le condizioni di Lobotka: il comunicato ufficiale

Tempi di recupero ancora da valutare

Continua il periodo sfortunato per il Napoli che, dopo aver perso la seconda partita del suo campionato contro l’Atalanta, deve fare i conti con un altro infortunio a centrocampo. Al 56′ della partita del San Paolo contro gli orobici, infatti, Stanislav Lobotka è stato costretto a lasciare il campo per un problema muscolare di cui solo oggi è stata chiarita l’entità

Come si legge nel comunicato ufficiale della società partenopea, gli esami strumentali di questa mattina “hanno evidenziato gli esiti di un trauma contusivo di medio-alto grado del bicipite femorale destro“. Il percorso riabilitativo è già cominciato, ma non è al momento possibile prevedere dei tempi di recupero certi per Lobotka che verrà valutato nuovamente nei prossimi giorni.