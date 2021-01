Napoli, crollo a Verona, Gattuso: “Sento la responsabilità”

Al Bentegoti il Napoli perde 3-1

Al Bentegoti il Napoli parte forte, dopo 9 secondi passa subito in vantaggio con Lozano, gol lampo per lui. Ma gli uomini di Juric non si scompongono e nel primo tempo trovano l’1-1 con Dimarco. Nel secondo tempo, con un gol di Barak e uno di Zaccagni, il Verona sigilla la vittoria contro i partenopei.

Gattuso: “Ci siamo rovinati da soli”

A fine match ai microfoni di Sky Sport arriva Gennaro Gattuso. Il tecnico degli azzurri dichiara: “Quando non si vince la responsabilità è sempre dell’allenatore, me la sento tanto, è sempre stato così. Le scelte le faccio e mi dispiace per come è andata. L’avevamo preparata bene, il primo tempo li abbiamo messi in difficoltà creando 4-5 palle-gol e potevamo chiuderla. Nel secondo tempo ci siamo mangiati da soli, se vedi i tre gol presi sono errori nostri. Sapevamo che squadra affrontavamo, che calcio fa il Verona e questo è il rammarico più grande”.

Il tecnico è felice di aver ritrovato Mertens e Osimhen

Una sconfitta che fa male, ma bisogna pensare già alla prossima gara e fare meglio. Gattuso afferma: “Andiamo avanti, guardiamo la classifica, puliamoci la testa. C’è rammarico perché non ci possiamo mai allenare visto che si gioca ogni tre giorni. Sono contento per Osimhen e Mertens che non giocavano da tanto, ma lasciamo sempre qualcosa agli avversari, ci piace fare dei regali”.