Napoli, De Laurentiis aveva preso Barella

Il Corriere dello Sport di oggi riporta una notizia interessante sul Napoli e il suo calciomercato. De Laurentiis aveva raggiunto l’intesa con Giulini per un totale di 50 milioni (20 milioni in cash più i cartellini di Ounas e Rog), per portare Nicolò Barella al Napoli. Ma qualcosa è andato storto per DeLa.

Napoli, Barella ha rifiutato gli azzurri

Tra le due società, Napoli e Cagliari, era tutto fatto, a quel punto mancava soltanto il “sì” di Barella, che però fermò tutto. Il difensore, legatissimo al suo Cagliari, voleva aiutare la formazione dei Casteddu a centrare la salvezza e in più c’erano pessimi rapporti tra la tifoseria napoletana e quella sarda. Nicolò non ha creduto nell’affare, ha sentito di rifiutare per amore dei sardi. Così alla fine non si è fatto nulla, l’affare non è andato in porto ed oggi veste la maglia nerazzurra. Domenica affronterà quella che sarebbe potuta essere la sua squadra attuale.