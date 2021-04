Benevento, Inzaghi: "Lazio? Spero di vedere Simone in panchina" Derby in famiglia per il tecnico che potrebbe non vedere il fratello seduto sella propria panchina.

Lazio-Benevento

La 31esima giornata si Serie A prevede il derby degli Inzaghi: Lazio-Benevento. I due fratelli si ritrovano contro per una sfida importante per gli obiettivi di entrambi. Mentre la Lazio cerca di arrivare tra le prime 4 in classifica, Pippo con i Sanniti provano a salvarsi. Il Benevento è 16esimo in classifica con 30 punti.

Lazio-Benevento, Inzaghi: “Abbiamo bisogno di tutti”

In vista del match, parla Filippo Inzaghi del suo Benevento: “Fisicamente la squadra sta molto bene. Si sta allenando seriamente, mi auguro che faccia una grande partita perché ci vuole un ottimo Benevento contro la Lazio“. Contro i biancocelesti ci saranno alcuni assenti, come Moncini e Foulon, ma ci sarà tutto il resto della rosa. Inzaghi prosegue: “Avere tutta la rosa a disposizione penso che sarà un grande vantaggio”.

Pippo non ha intenzione di sbilanciarsi sul modulo, e dice: “Chi deve giocare lo decidono i calciatori. Mi devono dimostrare che stanno bene, poi decideremo. Abbiamo tre partite in sette giorni, quindi avremo bisogno di tutti. In base a chi sta meglio deciderò lo schieramento. Non è il modulo a farci vincere le partite, ma l’atteggiamento che abbiamo avuto con Juventus, Parma e anche Sassuolo“.

Lazio-Benevento, Simone potrebbe non essere in panchina

A causa degli ultimi eventi, positività al Covid-19 e diversi problemi in famiglia, sempre legato al Coronavirus, Simone Inzaghi potrebbe non essere presente in panchina, il fratello dichiara: “Mi auguro che Simone ci sia. C’è la possibilità che non ci sia a causa del Covid. Mi dispiacerebbe molto, ma adesso la cosa più importante è la salute. Spero di rivederlo guarito, ma al di là di questo è sempre una partita emozionante e difficilissima. La Lazio non la scopro certo io, è una squadra di grandi campioni. Abbiamo una grande opportunità: a volte, anche se i pronostici ci danno sfavoriti, con la nostra abnegazione e voglia possiamo a volte fare anche delle imprese. Noi ci crediamo e speriamo di fare una grande gara. Lazio e poi Genoa? Non mi preoccupa molto ciò che ci aspetta. Sono concentrato sulla mia squadra e avere tutta la rosa è un vantaggio. Pensiamo una gara alla volta, a partire da quella di domenica che sarà molto difficile. La squadra ci crede”.