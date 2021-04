Udinese, arriva il Crotone

All’Ezio Scida arriva la formazione allenata da Gotti. Contro i padroni di casa, quasi certi del matematico ritorno in Serie B, sarà una gara importante. L’Udinese, anche se meglio piazzata in classifica, non è messa meglio sui risultati: arriva da 3 sconfitte e un pareggio, risultati amari nelle ultime 4 gare. L’Udinese non ha intenzione di fare sconti al Crotone e proverà a vincere, senza avere certezza del risultato, che non è scontato vista la situazione dei crotonesi.

Udinese, Gotti: “Dobbiamo essere bravi”