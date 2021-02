Emergenza infortuni a Napoli

Un Napoli già in piena emergenza si ritrova a dover affrontare l’infortunio di altri due importanti giocatori: Hirving Lozano e Ospina. Dopo Demme, Hysaj, Manolas, Mertens, Koulibaly e Ghoulam (questi ultimi due positivi al Covid-19), si aggiungono anche il messicano e il colombiano all’infermeria.

Risultati poco incoraggianti per Lozano

Erano attesi i risultati degli esami strumentali per Lozano, l’attaccante si è infortunato durante la partita contro la Juventus, nel finale. Anche Ospina si è fermato. Oggi esami per entrambi, il Napoli ha diramato un comunicato sugli esiti: “Hirving Lozano e David Ospina hanno effettuato questa mattina gli esami strumentali presso la Clinica Pineta Grande. Gli esami per Lozano hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro. Per Ospina distrazione di primo grado all’adduttore della coscia destra“. Un periodo impegnativo dove il Napoli aveva bisogno di più rinforzi possibili e soprattutto del suo attaccante messicano. Lozano salterà numerose partite oltre alla doppia sfida di Europa League contro il Granada, in Serie A dovrà saltare: Benevento, Sassuolo, Bologna, Milan e Roma.