Partenopei, forti della vittoria casalinga contro il Cagliari, affrontano il Frosinone nell’ottavo di Coppa Italia. Mazzarri fa turnover e si affida ancora al 4-3-3. Tra i pali c’è Gollini. Difesa affidata a Rrahmani e Østigård, con Zanoli e Mario Rui sulle fasce. In mezzo al campo Lobotka con Cajuste e Gaetano. In avanti, ai lati di Simeone, spazio a Lindstrøm e Raspadori. Anche Di Francesco si affida al 4-3-3 e lancia Frattali in porta; Monterisi, Okoli, Romagnoli e Lirola come quartetto difensivo; mediana con Bourabia, Barrenechea e Harroui. In attacco Kvernadze, Cheddira e Caso.

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Zanoli, Rrahmani, Østigård, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Gaetano; Lindstrøm, Simeone, Raspadori. All. Mazzarri.