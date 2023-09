Napoli, Garcia perde Rrahmani nella vittoria di Braga

Napoli, ritorno in panchina per Rrahmani

L’esordio di questa sera in Champions League 2023/24, per il Napoli contro il Braga all’ Estádio Municipal, non è stato uno dei migliori. Rudi Garcia già al 13° minuto di gioco è stato costretto ad effettuare un cambio.

Napoli, Rrahmani lascia il campo al 13

Cambia subito i piani Rudi Garcia questa sera contro il Braga. Il nuovo allenatore del Napoli è stato costretto a chiamare un cambio in rosa già al 13° minuto di gioco. Ad alzare bandiera bianca è stato Amir Rrahmani. Tornato in campo questa sera dopo aver saltato per infortunio l’ultima gara di campionato, il difensore kosovaro ha passato il testimone a Leo Ostigard. Insomma un primo tempo non favorevole per i Partenopei che dopo l’abbandono del difensore, al 20° reclamano un rigore per un fallo ai danni di Osimhen abbattuto in area di rigore ma il VAR non lo concede. Nonostante la stizza dell’uomo mascherato di De Laurentiis ed un giallo intascato per le parole verso il giudice di gara Serdar Gozubuyuk non apprezzate, il Napoli conclude il primo tempo segnando la rete del vantaggio con un pallone terminato sui piedi di Giovanni Di Lorenzo che ha infilato il portiere nel sette di destra, palo e poi gol.