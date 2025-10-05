Napoli-Genoa, le formazioni e dove vederla in tv

Le scelte di Conte e Vieira

Il Napoli ospita il Genoa di Vieira, per gli azzurri di Conte obiettivo la vittoria. Le ambizioni non cambiano, conquistare il secondo titolo consecutivo l’imperativo in casa Napoli.

Napoli-Genoa, le formazioni

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Venturino; Ekuban.

Napoli-Genoa: dove vederla in tv

Sia Dazn che Sky trasmetteranno il match tra azzurri e rossoblù, con pre-partita e col calcio d’inizio alle ore 18.00.