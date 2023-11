In vista del lunch match di domani contro l’Empoli, il Maradona vuole tornare ad essere un fattore per i partenopei, attesi 50mila tifosi azzurri

Napoli, La situazione

in vista del lunch match Napoli – Empoli valido per la dodicesima giornata di Serie A il Maradona vuole tornare a ruggire. Come riporto dal Corriere dello Sport, saranno 50 mila i tifosi a sostenere la squadra di mister Garcia. Nonostante ripetere l’impresa dell’anno scorso operata da mister Spalletti, attualmente commissario tecnico della nazionale italiana, sia molto ostica visti i 7 punti cha vanta l’Inter in più rispetto al Napoli in classifica, i tifosi credono ancora nella squadra.

L’obbiettivo degli uomini di mister Garcia è blindare il quarto posto viste le altre sfide delle altre contendenti Bologna e Roma impegnate rispettivamente contro Fiorentina e Lazio nell’attesissimo derby della capitale. Per il Napoli ci sono tutti i propositi per tentare una mini fuga ma prima bisogna vincere con l’Empoli e vedere i risultati dell’Atalanta vera e propria avversaria dei partenopei nella corsa alla Champions.