Napoli, infortunio per Kvaratskhelia. A rischio la gara con l’Atalanta

Allarme in casa Napoli si è fermato Kvaratskhelia per un problema all’adduttore. Il georgiano dal rientro con la sua nazionale, ha accusato una brutta contrattura. Motivo del quale il giocatore ha già cominciato delle terapie per recuperare subito per la sfida contro l’Atalanta.

Napoli, Kvaratskhelia rischia di saltare l’Atalanta

Terapia e lavoro in palestra questa mattina per Kvaratskhelia che dovrebbe star fermo 5/7 giorni per il problema all’adduttore. Motivo per cui potrebbe saltare la gara contro l’Atalanta, anche se i medici faranno di tutto per farlo recuperare in extremis.