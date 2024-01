Napoli-Inter, le ultime sulla finale di Supercoppa Italiana

Ancora 24 ore e a Riad si giocherà la finale, in palio la Supercoppa Italiana. A contentersi il primo trofeo della stagione ci saranno i campioni d’Italia del Napoli e l’Inter. Una sfida affascinante tra la squadra migliore dello scorso campionato e l’attuale capolista della Serie A. Ancora 24 a disposizione di Mazzarri e Inzaghi per scegliere l’11 migliore da mandare in campo.

PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-INTER

NAPOLI (4-3-3) – Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All.: Mazzarri.

INTER (3-5-2)- Sommer; Pavard, De Vrij (Bastoni), Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Antonio Rapuano della sezione di Rimini.