Napoli e Inter sarà il big match tanto atteso di questa giornata di Serie A. La squadra partenopea dopo il cambio in panchina, è riuscita a svoltare dando un’importante segnale a Bergamo portando a casa i 3 punti dopo una prova di forza; reduci dalla sconfitta in Champions contro il Real Madrid dove comunque la squadra non ha sfigurato, domani vogliono vincere per rientrare nella corsa scudetto. I nerazzurri invece, in campionato continuano a correre e di certo non vogliono fermarsi, reduci dalla pazza rimonta in Champions contro il Benfica; domani vorranno prendersi la vittoria per dare un chiaro segnale a questo campionato. Il match, in programma domenica alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona, sarà trasmesso in tv e streaming da Dazn.

Le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.