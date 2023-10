Napoli Real Madrid, risultato, tabellino e highlights del match

Il Real Madrid ha superato per 3-2 il Napoli al ‘Maradona’ nella gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Partenopei in vantaggio con Ostigard al 19′, pareggio di Vinicius al 27′ e vantaggio degli spagnoli con Bellingham al 34′. Nella ripresa pareggio del Napoli con Zielinski su rigore al 54′ e vantaggio definitivo del Real Madrid grazie ad una autorete di Meret su conclusione di Valverde.

Reti: 19′ Ostigard, 27′ Vinicius, 34′ Bellingham, 53′ Zielinski, 78′ aut. Meret

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Camavinga; Kroos, Tchouameni, Valverde; Bellingham; Rodrygo, Vinicius. Allenatore: Carlo Ancelotti

NAPOLI REAL MADRID HIGHLIGHTS