Futuro incerto per Gattuso sulla panchina del Napoli

Al Diego Armando Maradona è tutto pronto. Tra meno di mezz’ora ci sarà il fischio d’inizio della gara Napoli-Juventus. Il big match è una prova importante per entrambe le formazioni, ma sembra esserlo soprattutto per Rino Gattuso, da tempo sul filo del rasoio. A parlare del futuro del tecnico calabrese è Matteo Marani.

Marani: “Una situazione al limite”

Matteo Marani, giornalista di Sky, ha detto la sua poco prima dell’inizio della gara del Napoli contro i bianconeri. Il giornalista ha dichiarato: “Potrebbe dipendere da questa gara, se il Napoli dovesse perdere e dovesse farlo molto male confermarlo diventerebbe difficile. Le parti sono distanti, Gattuso non sarà l’allenatore del futuro e Benitez può essere un progetto per il Napoli del futuro anche per i prossimi anni. Però da quello che so Benitez non vuole fare il direttore tecnico, vuole ancora allenare per i prossimi 4-5 anni. E’ una situazione molto al limite”.