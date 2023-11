La partita di campionato Atalanta-Napoli di domani vedrà il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina dei partenopei. Da quello che si è appreso da Tuttomercatoweb.com, l’allenatore toscano, parlando del Napoli, avrebbe esordito dicendo ciò: “Sono emozionato, giuro. Dopo 23 anni di carriera mi avete fatto emozionare di nuovo”. Mazzarri ha poi continuato: “Quello fatto con Spalletti è stato un capolavoro, mi emozionava a vederlo, è stato un qualcosa di bello per tutti gli italiani, un bellissimo calcio, grande organizzazione, un piacere. Quando vedi una squadra così, dopo 23 anni in panchina, speri di allenarla e ringrazio il presidente che mi ha chiamato e penso di allenarli almeno fino a fine anno”.

Mazzarri | Le principali impressioni del tecnico

Mazzarri ha anche parlato del proprio rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis: “Io ho un rapporto con lui da quando sono andato via, c’è stato un equivoco per un paio di anni, poi ci siamo risentiti e c’è stato un rapporto così bello, in amicizia, ci diamo del tu, al di là del mio ritorno da allenatore. Il rapporto è importante, chiedetelo a lui e sarà il primo a dirlo”. L’allenatore ex Cagliari ha poi espresso un commento su Osimhen: “E’ un ragazzo stupendo, me lo sono visto arrivare in panchina, è molto solare, è uno generoso e al di là del successo personale gli interessa vincere in campo. Sta rientrando, sono contento, ho visto anche lui poco e sarò più preciso tra un po’”. Mazzarri infine a proposito della partita con l’Atalanta ha detto: “Simeone e Raspa sono diversi, quest’ultimo è più tecnico, viene a giocare, l’altro è più simile ad Osimhen ma le scelte verranno fatte anche in base a chi vedo più fresco, domani lo vedrete. Loro sono una grande squadra, giocano a uomo, non voglio dare vantaggi ad un grande allenatore come Gasperini”.