Napoli, Mazzarri recupera Zielinski per la Supercoppa: le ultime

Il Napoli domani aprirà le danze a Riyad con la prima semifinale di Supercoppa che vedrà i partenopei in campo contro la Fiorentina. Mazzarri oggi in conferenza ha fatto il punto sulle condizioni di alcuni giocatori, e si appresta a preparare l’undici titolare con la quale scenderà in campo dal primo minuto per strappare il primo pass per la finale del 22 gennaio.

Napoli, le probabili scelte di Mazzarri per la Supercoppa

Secondo quanto riporta Sky Sport, il tecnico domani, dovrebbe confermare la difesa scesa in campo nell’ultimo match di campionato contro la Salernitana. A centrocampo invece, recupera Zielinski che potrebbe partire dal primo minuto. In attacco a guidare l’offensiva, dovrebbe essere confermato il trio Politano-Simeone-Kvaratskhelia.