Napoli-Monza, le scelte di Conte e Nesta: le formazioni

In campo alle 20.45.

Napoli con i titolarissimi. Conte sceglie, causa assenza di Meret, Caprile tra i pali, con la difesa composta da Rrahmani e Buongiorno al centro, supportati da Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. In mezzo al campo Lobotka, coadiuvato da Anguissa e McTominay. In avanti Politano e Kvaratskhelia ai lati di Lukaku. Dubbio Carboni-Caldirola per Nesta. Confermati Caprari e Maldini dietro a Djuric.

Napoli-Monza, le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Loboka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Mari, Carboni; Pedro Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Caprari, Maldini; Djuric. All. Nesta.