Napoli, Osimhen tra la Premier e il PSG

Victor Osimhen lascerà il Napoli in estate e tante squadre si stanno iniziando a muovere per acquistarlo. Secondo quanto riportato dal giornalista Ben Jacobs, l’Arsenal sarebbe la principale concorrente per l’acquisto del centravanti nigeriano. I Gunners e Arteta vogliono regalarsi un numero 9 di livello mondiale per completare il reparto d’attacco, in cui nelle ultime settimane, visto l’infortunio di Gabriel Jesus, è stato Nketiah il titolare, buon giocatore ma troppo poco per lottare in Premier League e in Champions per la vittoria finale.

Non solo Arsenal, anche PSG e Chelsea vogliono Osimhen

Anche il Chelsea e il PSG, sarebbero disposti ad accontentare le richieste salariali dell’attaccante pur di metterlo a disposizione dei rispettivi tecnici. TEAMtalk sottolinea come in pole però resti la Premier League, col PSG che sta valutando se fare un’offerta o meno in estate. Intanto l’Arsenal si muove e ha avviato i contatti con l’entourage del calciatore, che ha una clausola da 130 milioni di euro.