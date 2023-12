A Napoli al momento tutto sembra ruotare intorno all’attaccante nigeriano Victor Osimhen. Il centravanti, ieri sera ha ricevuto un riconoscimento importante: il Pallone d’Oro Africano CAF per il 2023. L’attaccante al rientro dall’infortunio sta vivendo un dicembre caldo, sempre sotto l’occhio dei riflettori per vari motivi. Con lui dal primo minuto i partenopei hanno perso le ultime due partite, notizia non positiva ma l’importante secondo quanto ha sottolineato il tecnico Mazzarri è già di per sé riaverlo a disposizione.

Rinnovo dietro l’angolo per Osimhen

Stando a quanto riporta TMW, De Laurentiis ha fatto capire che manca solo la firma ad un nuovo accordo biennale da 10 milioni di euro netti più bonus già raggiunto con il giocatore. Manca da definire solo l’importo della clausola di risoluzione, che il Napoli vorrebbe superiore ai 150 milioni di euro a fronte di quella da circa 120 che chiede l’entourage. L’obiettivo delle parti è di aggiungere anche questo.