Napoli, piove sul bagnato. Garcia perde un titolare

Nonostante i tre punti conquistati, il Napoli visto mercoledì a Braga non ha convinto, sia nell’ultimo quarto di campo, dove stanno mancando la cinicità e la concretezza dello scorso anno, sia in difesa, dove Rrahmani e Natan non hanno ancora trovato la giusta intesa.

A complicare le cose sono gli infortuni: nel match di Champions, un titolare si è visto obbligato a dover abbandonare il terreno di gioco prima del triplice fischio, e le sue condizioni fanno tremare Garcia.

Napoli, altri guai per Garcia

Stando a quanto riferito dal club con un comunicato, Rrahmani ha riportato una lesione alla coscia sinistra, che lo terrà fermo per almeno 2/3 giornate, sperando di riaverlo a disposizione per il big match contro il Real Madrid programmato per martedì 3 ottobre.

Il comunicato del Napoli:

“Rrahmani si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha iniziato l’iter riabilitativo”.