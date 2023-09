Milan, una Champions da rivedere

Archiviata la gara contro il Newcastle, il Milan per la terza volta non ha segnato nessuna rete dopo i due derby dello scorso anno dove i rossoneri non sono riusciti a siglare nessun gol così come quest’anno contro la squadra inglese. In attesa della Champions, ora però Pioli vuole invertire il trend visto che oltre Giroud il tecnico potrà contare anche su Okafor e Jovic.