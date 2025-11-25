Napoli-Qarabag, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Torna la Champions League e anche il Napoli di Antonio Conte torna in campo. Oggi, martedì 25 novembre, la formazione di Castel Volturno ospita il Qarabag al Maradona. Il match Napoli-Qarabag, valido per la quinta giornata della fase campionato di Champions, andrà in scena a partire dalle ore 21.

Napoli-Qarabag, probabili formazioni

Il Napoli è reduce dal bel successo in Serie A contro l’Atalanta, e oggi scende in campo al Maradona con la voglia di conquistare i tre punti importanti che andrebbero a muovere una classifica che li vede fermi a quota 4 punti.

Il Qarabag arriva al Maradona forte di 7 punti conquistati nelle prime 4 gare. La formazione di Baku sogna di espugnare il Maradona o conquistare almeno un punto per continuare la marcia verso i playoff.

Napoli (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Politano, Neres; Hojlund. All. Conte.

Qarabag (4-2-3-1) Kochalski; Matheus Silva, Mustafazade, Medina, Cafarguliyev; Pedro Bicalho, Jankovic; Addai, Leandro Andrade, Zoubir; Duran. All. Gurbanov.

Dove vedere Napoli-Qarabag

Napoli-Qarabag sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (253). Partita visibile anche in streaming su Sky Go e Now.