Napoli-Salernitana, le scelte di Mazzarri e Inzaghi | Le formazioni

In campo alle 15

Mazzarri si affida ancora al 4-3-3, mettendo da parte ogni possibile cambio modulo. Fuori Osimhen e Anguissa, impegnati in Coppa d’Africa. Il tecnico toscano si affida a Rrahmani e Juan Jesus al centro della difesa, supportati da Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. In mezzo al campo Cajuste, che dovrebbe avere la meglio su Gaetano, con Lobotka e Zielinksi. In avanti Politano e Kvaratskhelia ai lati del terminale offensivo, Simeone.

Nella Salernitana torna Ochoa, pronto a riprendersi il posto da titolare. Difesa con Gyomber e Fazio al centro, sostenuti da Daniliuc e dal neo acquisto Pierozzi sulle corsie laterali. In mezzo al campo Legowski e Sambia, con Candreva sulla destra e Bradaric sulla sinistra. In attacco Tchaouna alle spalle di Simy.

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

SALERNITANA (4-4-1-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Fazio, Pierozzi; Candreva, Legowski, Sambia, Bradaric; Tchaouna; Simy. All. Inzaghi.