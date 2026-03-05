Napoli-Torino, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

La 28esima giornata di Serie A si apre con l’anticipo Napoli-Torino. La partita, in scena al Maradona di Napoli, avrà fischio d’inizio venerdì 6 marzo 2026 ore 20:45. A gestire la partita sarà l’arbitro Fabbri.

Napoli-Torino, probabili formazioni

Il Napoli, terzo in classifica con 53 punti, arriva dalla splendida vittoria al cardiopalma contro il Verona in trasferta lo scorso sabato. La formazione di Antonio Conte cerca continuità e serenità dopo una lunga serie di infortuni e risultati non felici. La lotta scudetto, lasciata Milan e Inter, si è trasformata nella rincorsa alla ricerca della qualificazione alla prossima Champions League.

Il Torino, tra alti e bassi, arriva al match contro i partenopei dopo il ritorno alla vittoria, in casa contro la Lazio (2-1). I granata arrivavano da tre sconfitte e un pareggio, c’era necessità di una svolta. La formazione piemontese deve ancora lottare per conquistare la salvezza certa. Al momento il Toro è in 14esima posizione con 30 punti.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Santos; Hojlund. Allenatore: Conte.

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Coco, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata. Allenatore: D’Aversa.

Napoli-Torino: dove vederla in TV e streaming

L’incontro tra le formazioni di Conte e D’Aversa è in programma alle ore 20.45 di venerdì 6 marzo presso lo stadio Maradona di Napoli. Sarà possibile assistere all’evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, accessibile anche in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214).