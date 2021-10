Napoli Torino : probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Spalletti vuole continuare a stupire in campionato in attesa dell'Europa League di giovedì.

Spalletti vuole continuare a stupire in campionato in attesa dell’Europa League di giovedì.

Domani alle ore 18 la formazione di Spalletti affronterà allo Stadio Diego Armando Maradona il Torino, rigenerato dalla cura Juric.

Favorito il Napoli che viene da 7 vittorie consecutive ma la squadra di Cairo vuole continuare a fare punti, con Juric che recupera anche il Gallo Belotti.

Le probabili formazioni di Napoli – Torino

Napoli che non recupera Manolas in difesa e con fuori Petagna in attesa di Mertens si affida ancora una volta di nuovo a Osimhen.

Solito schieramente per Juric che conferma il centrocampo con Lukic e Mandragora e ritrova Belotti in attacco da titolare.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Belotti.

Napoli Torino, i precedenti del match:

Sarà il confronto numero 134 tra Napoli e Torino in Serie A. Sarà l’edizione numero 68 in casa azzurra”, così come riportato dal sito ufficiale del Napoli. Il bilancio dei precedenti scontri in casa degli azzurri è il seguente: sono 28 i successi per i partenopei, 31 i pareggi e 8 le vittorie del Torino.

Napoli Torino, dove vederla:

La gara Napoli – Torino sarà trasmessa su Dazn e sarà disponibile sia sul box di TIM vision e sia su un qualsiasi dispositivo come una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.