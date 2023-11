Tommaso Baldanzi non sarà in campo per la sfida di domenica del Maradona contro il Napoli. Il classe 2003, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, ha accusato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. In giornata è prontamente sopraggiunto il comunicato dell’Empoli che ha confermato lo stop per l’azzurrino, sia contro i campioni d’Italia che per le sfide contro Irlanda e San Marino di Nazionale Under 21.

Per Rudi Garcia un pericolo in meno

L’assenza di Baldanzi è un duro colpo per la compagine di Andreazzoli. I toscani saranno chiamati ad una prestazione di livello senza il loro giocatore di maggior talento. La stagione di Baldanzi per adesso non è stata particolarmente positiva (10 presenze e un solo gol) ma è indiscutibile la qualità del giocatore soprattutto in fase di possesso palla.