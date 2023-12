Turno di Natale con incognite e certezze

Giornata numero 17 compressa in due sole tappe tra oggi e sabato 23, prima che le famiglie inizino i festeggiamenti per il Natale. Tante gare interessanti tra le quali spiccano gli “spareggi” Champions tra Bologna e Atalanta e tra Napoli e Roma, ma anche molte insidie per i fantallenatori alle prese con defezioni dell’ultim’ora o ormai ataviche.

Vediamo partita per partita chi schierare nella vostra formazione per trascorrere un Natale vincente col fantacalcio.

Oggi nel tardo pomeriggio si partirà con Empoli-Lazio e Sassuolo-Genoa. Al Castellani i padroni di casa tenteranno il “colpaccio” sperando nella fantasia di Baldanzi e nella voglia di riscatto di Cancellieri. Da non sottovalutare Cambiaghi (ancora a caccia della prima gioia in campionato) e gli inserimenti di Ebuehi. Nella Lazio è scontato puntare sul tridente offensivo Zaccagni-Immobile-Anderson, cui aggiungiamo Luis Alberto e Casale, già in rete (annullata dal Var) nell’ultima trasferta di Verona. A Reggio Emilia invece il Sassuolo cerca conferme da Berardi e nuova linfa da Pinamonti e Thorstvedt; occhio a Toljan quantomeno in quota assist. Nel Genoa oltre a Retegui mancherà pure Messias quindi Gilardino si affiderà nuovamente ai guizzi di Gudmunsson e Malinovski. Chances anche per Ekuban che stavolta dovrebbe partire dall’inizio e per Frendrup.

Alle 20.30 altre due gare: in Monza-Fiorentina fari puntati su Colpani, Colombo e Pessina da una parte, Beltran, Barak e Biraghi dall’altra. Schierabili anche i due portieri, finora tra i migliori della stagione.

A Salerno invece sarà di scena il Milan; per i rossoneri spazio al solito Giroud in coppia con Leao senza dimenticarci di Pulisic e di Tomori che di tanto in tanto regala sorprese. Per la Salernitana naturale puntare su Candreva e Dia ma diamo un pizzico di fiducia anche a Mazzocchi e Simy che però partirà dalla panchina. Anche Maignan potrebbe fare al caso vostro.

Sabato a pranzo Juventus in campo a Frosinone. I ciociari punteranno sulla ritrovata vena realizzativa di Kaio Jorge e sulla conferma di Soulè; occhio pure a Brescianini e Caso, galvanizzato dall’exploit napoletano. La vecchia signora spera di ritrovare i gol di Vlahovic oltre a quelli di Chiesa. Sotto osservazione anche Rabiot e Bremer che potrebbe dare il cambio al solito Gatti come difensore goleador. Anche se la squadra di Di Francesco è molto prolifica una porta a Szczesny non si può negare facilmente.

Alle 15.00 la sfida europea tra Bologna e Atalanta. I felsinei dopo aver estromesso l’Inter dalla Coppa Italia tenteranno di “fulminare” l’altra compagine nerazzurra del nostro torneo, a sua volta in serie positiva e lanciata nella rincorsa ad un posto Champions. Occhio di bue accesissimo su Zirkzee tra gli uomini di Motta ma attenzione anche a Ferguson, Saelemaekers e Posch; per Gasperini ci sono il rinato Muriel, Lookman ed Ederson in rampa di lancio. Il Bologna solitamente subisce poco quindi anche Skorupski (o Ravaglia) potrebbe essere una valida opzione quantomeno in chiave modificatore.

Alla stessa ora Torino-Udinese; i granata non possono non puntare sulla coppia Zapata-Sanabria ma conteranno anche su Vlasic e magari Lazaro; Cioffi cercherà di uscire indenne dalla trasferta grazie all’estro ultimamente un po’ offuscato di Samardzic e quello invece pienamente ritrovato di Pereyra. Opportunità anche per Lucca e Ferreira.

Alle 18.00 sarà la volta di Verona-Cagliari con in palio pesantissimi punti per la volata salvezza; gli scaligeri cercheranno di scrollarsi di dosso le problematiche legate alle vicende giudiziarie di Setti grazie alle reti di Ngonge e Djuric. Possibilità anche per Lazovic e Duda. Ranieri punterà sulla coppia Lapadula-Luvumbo ma non trascurerà l’opzione Pavoletti. Possibili bonus anche da Viola e Dossena.

Sempre alle 18.00 l’Inter capolista ospiterà il Lecce. Inzaghi stavolta dovrà rinunciare al capocannoniere Lautaro Martinez e punterà quindi su Thuram in coppia con Arnautovic. Facciamo altrettanto anche noi aggiungendo Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. In porta Sommer, top assoluto del ruolo. Speranze salentine legate a Piccoli, Strefezza e Oudin. Se non avete di meglio schierate Falcone nella speranza che ripeta i recenti exploit e trovi avversari con le polveri bagnate.

Chiuderà la giornata la partita clou dell’Olimpico tra Roma e Napoli. Giallorossi privi di Dybala ma col gigante Lukaku. Con lui El Shaarawy, Cristante e Bove. In Pellegrini ormai non speriamo più ma lo inseriamo per la legge dei grandi numeri… Mazzarri punterà ovviamente su Osimhen e la coppia Politano-Kvaratskhelia ma non possiamo trascurare Zielinski (se recupererà in tempo) e Di Lorenzo, reduce da un brutto periodo e quindi desideroso di rivalsa.