NBA, top e flop della notte: Edwards ne fa 48, ma non basta

Timberwolves comunque sconfitti da Golden State

Per la terza volta in meno di una stagione e mezza di NBA, la prima scelta del Draft 2020 Anthony Edwards ha segnato 40+ punti, dimostrando ancora una volta tutto il suo potenziale offensivo a meno di 21 anni.

Non è però bastato alla sua Minnesota, sconfitta dagli Warriors (ora 10-1) per 123-110. Ecco chi, ovviamente oltre a lui, si può definire come top (e flop) di nottata.

TOP – Kelly Oubre Jr., Hornets

Nella vittoria di Charlotte a Memphis per 108-118, Oubre si è messo in mostra alla panchina con una super prestazione, specialmente dopo un inizio non facile. Peer lui ben 37 punti (record di franchigia dalla panchina) e 7 triple, suo record personale.

Andrew Wiggins, Warriors

Alcuni se l’aspettavano, e la partita di fuoco è arrivata: proprio contro la sua Minnesota, squadra che lo aveva voluto nel 2014 a inizio carriera per poi liberarsi di lui nel 2020, Wiggo ha segnato 35 punti sbagliando solo 5 tiri su 19 tentati. La ciliegina? Le due schiacciate “poster” contro il suo ex compagno di squadra, Karl-Anthony Towns:

FLOP – Kemba Walker, Knicks

L’ex Hornets e Celtics , contro una Milwaukee ancora in forma (vittoria per 100-112), torna momentaneamente quel giocatore anonimo che abbiamo visto a sprazzi durante le ultime due stagioni: pochi tiri, 7, di cui 6 sbagliati in 18′, con due soli assist.