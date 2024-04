Punto GG – Roma, derby da Champions! Rallentano Atalanta e Bologna. In coda è bagarre

Roma: un derby per la Champions! Atalanta e Bologna frenano

La Roma supera con merito una bruttissima Lazio nel derby della Capitale e riprende la sua marcia verso una qualificazione in Champions che anche gli altri risultati di giornata contribuiscono a far diventare sempre più possibile. Nefandezze “goliardiche” a parte la stracittadina ha mostrato la sua parte più sanguigna in mezzo al campo, con scontri di gioco e scaramucce polemiche che hanno riproposto visioni di un remoto passato. Mentre però i biancocelesti non sono riusciti a tramutare la grinta in trame di gioco, cadendo nella trappola del nervosismo, i romanisti sono stati in grado di arrivare almeno un paio di volte dalle parti di Mandas, concretizzando con un palo e la rete della vittoria. La squadra di De Rossi stacca così l’Atalanta (che deve comunque recuperare la gara con la Fiorentina), uscita sconfitta dalla trasferta in Sardegna. Di fatto i nerazzurri bergamaschi mostrano qualche affanno e l’infittirsi degli impegni (quarti di Europa League e semifinale di Coppa Italia) potrebbe acuirne le difficoltà.

Anche il Bologna stavolta resta a secco, o quasi, portando via un solo punto da Frosinone. Come ad Empoli gli uomini di Motta hanno avuto proprio all’ultimo sospiro della gara la grande occasione per ottenere la vittoria ma stavolta la traversa (e Turati) ha detto di no.

Prosegue la striscia positiva del Milan; torna la vittoria per Napoli e Juventus

Torna alla vittoria la Juventus grazie alla quarta rete di Gatti, difensore centrale più decisivo in zona gol di tutti i maggiori campionati europei. Allegri respira e dopo la vittoria nella semifinale di andata contro la Lazio, si allontana di due punti dal Bologna e pone un altro tassello per la sua riconferma, nonostante le voci di mercato lo vogliano partente al termine della stagione a vantaggio proprio dell’attuale tecnico dei felsinei.

Settimo successo consecutivo tra campionato e Coppa invece per il Milan che mantiene il vantaggio sui bianconeri per la corsa al secondo posto. Ancora in rete Pulisic, forse la rivelazione più positiva della stagione rossonera.

Dopo le difficoltà iniziali il Napoli supera di slancio il Monza ritrovando gioco e reti. Per l’Europa sembra ormai tardi ma non si sa mai…

Bagarre salvezza: punti d’oro per Cagliari ed Empoli. Sassuolo sempre più giù

In coda sconfitte prevedibili per Lecce e Udinese, anche se i friulani per come si era messa la gara con l’Inter ha cullato a lungo un’impresa che gli avrebbe consentito un enorme passo in avanti. Impresa riuscita invece al Cagliari che liquidando l’Atalanta guadagna posizioni a scapito di Sassuolo e Verona, le due grandi “sconfitte” della giornata per quanto concerne la zona salvezza. Gli scaligeri sono superati a domicilio dal Genoa e compromettono parte della rimonta fin qui condotta; i neroverdi in realtà escono imbattuti dall’Arechi, ma classifica e ambizioni alla mano è un punto che sa di sconfitta…