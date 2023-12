Newcastle United-Milan, vista dai bookmakers | Comparazione quote e consigli

Nonostante le recenti sconfitte in Premier League, il Newcastle ha dimostrato resilienza in Champions League. Tuttavia, una serie di infortuni ha colpito duramente la squadra, tra cui Nick Pope, Jacob Murphy, Dan Burn, Elliot Anderson, Harvey Barnes, Sven Botman, Joe Willock, Matt Targett e Javi Manquillo. In aggiunta, Martin Dubravka è in dubbio per problemi alla schiena, ma Callum Wilson e Sean Longstaff hanno ricevuto il via libera per tornare in campo​​.